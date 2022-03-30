بعد عامين من انقطاعها .. قطر تعيد صلاة التراويح في رمضان

الوكيل الإخباري-أعلنت قطر، مساء الثلاثاء، إقامة صلوات التراويح والقيام في شهر رمضان المبارك، وذلك بعد عامين من المنع بسبب تدابير مواجهة فيروس كورونا.

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وقال محمد الكواري مدير إدارة المساجد بوزارة الأوقاف إنه "تم تجهيز مجموعة من القراء القطريين من الأئمة المميزين للمشاركة في صلوات التراويح والقيام (هذا العام)". خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء الرسمية "قنا".



وأضاف: "ستكون هناك ختمة (للقرآن الكريم خلال صلاة التراويح) بجامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، وكذلك في جامع المدينة التعليمية، وجامع الشيوخ".



وقالت صحيفة الشرق القطرية، إن إعلان الوزارة عن التجهيز لإقامة صلوات التراويح والقيام في رمضان سيكون لأول مرة منذ جائحة كورونا بسبب التدابير التي اتخذت لمواجهتها، والتي شهدت قرارات لتخفيفها مؤخرا .



وينتظر أن تعلن الدول الإسلامية، الجمعة، عن رؤية هلال شهر رمضان، الذي يحل فلكيا السبت 2 أبريل/ نيسان المقبل.

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