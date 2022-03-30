الأربعاء 30-03-2022
الوكيل الاخباري

التنمية تؤجل أقساط نيسان وأيار على صناديق الائتمان وقروض الأسر المنتجة

فقدان محفظة في صويلح

تيك توك تختبر ميزة سجل المشاهدة

الأردن يُحدد موعد ومكان تحري هلال شهر رمضان

الأردن يؤكد دعمه لجهود إنهاء الأزمة اليمنية

تفاصيل لقاء الملك مع الرئيس الإسرائيلي

أبو علي: دائرة الضريبة غيرت منهجيتها في مكافحة التهرب

إصابة ضابطي صف في مكافحة المخدرات خلال مداهمة أمنية

تمديد إعفاء الشقق والأراضي من الرسوم

السقاف: 12.3 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان

الأربعاء، 30-03-2022 12:11 م

سلطنة عُمان .. اقتصار صلاة التراويح في رمضان على الملقحين ضد كورونا

ltbd-byn-lmslyn (1)


الوكيل الإخباري-أعلنت سلطنة عُمان، الثلاثاء، السماح بعودة مشروطة لصلاة التراويح في شهر رمضان الذي يحل أوائل أبريل/ نيسان المقبل، واستمرار حظر موائد الإفطار للعام الثالث.

اضافة اعلان


وتلك القيود العمانية تستمر للعام الثالث في شهر رمضان، وسبق للسلطنة أن حظرت إقامة التراويح بالمساجد وموائد الإفطار العاميين الماضيين.


وأصدرت اللجنة العليا المكلفة بمواجهة انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان، قرارات "يتم العمل بها طوال شهر رمضان المبارك"، وفق وكالة الأنباء العمانية.


وقررت اللجنة "اقتصار الحضور لصلاة الجماعة بما فيها صلاة التراويح على المتلقين للقاح كورونا، ومنع دخول غير المحصنين، بما فيهم الأطفال دون سن الثانية عشرة".


كما قررت " استمرار حظر إقامة موائد الإفطار الجماعي الخيري في الجوامع والمساجد وغيرها من الأماكن العامة، مثل: الخيام والمجالس العامّة".


وسمحت "للفرق الخيرية والمؤسسات الخاصة المعنية، وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني بتوزيع وجبات الإفطار لمستحقيها دون إقامة التجمعات".
كما قررت اللجنة "استمرار العمل بالإجراءات الوقائية، كارتداء كمامات الوجه، والتباعد الجسدي في الأماكن المغلقة، بما فيها الجوامع والمساجد".


وأوضحت اللجنة أن قراراتها "تأتي في ظل استمرار هذه الجائحة وقرب حلول شهر رمضان وتحقيقا لسماحة الإسلام في حفظ النفس ورعايتها، وحفاظا على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية".


وينتظر يوم الجمعة أن تعلن الدول الإسلامية عن موعد بدء شهر رمضان، الذي يحل فلكيا في 2 إبريل/ نيسان المقبل.

 

الاناضول

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
h6G3J

السعودية تحدد موعد تحري هلال رمضان

747546-1

الكويت تحصر جميع وظائف القطاع النفطي على مواطنيها

19_2022-637813487771835276-183

الأمم المتحدة تختار 3 خبراء للتحقيق بجرائم حرب محتملة بأوكرانيا

20201004153306dppp--urn_binary_dpa_com_20090101_201004-99-821501-filed.h

السعودية تجري تحديثاً على آلية التسجيل للمعتمرين من خارج المملكة ..تفاصيل

623725a873351

ترحيب أممي بـ"وقف العمليات العسكرية مؤقتًا" في اليمن

1745164_0

أوكرانيا : 17 ألفا و300 جندي خسر الجيش الروسي منذ بدء الحرب

أخبار متعلقة
75e1ee3f93

سلطنة عُمان .. ارتفاع حصيلة القتلى بإنهيار صخري الى 8 أشخاص

280958

بعد عامين من انقطاعها .. قطر تعيد صلاة التراويح في رمضان

WhatsApp Image 2022-03-29 at 1.20.17 AM

6 دول عربية تعيد بهجة رمضان بعد تخفيف قيود كورونا -تفاصيل

helal

درجات الحرارة المتوقعة خلال رمضان في الدول العربية - أسماء

FlowCon-Project--Holy-Mosque-Makkah-2021

ثوب الكعبة يتزين استعدادًا لرمضان -صور وفيديو

a-muslim-man-praying-alone_0

السعودية : عودة الاعتكاف بالحرمين الشريفين خلال رمضان وفق ضوابط