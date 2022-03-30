سلطنة عُمان .. اقتصار صلاة التراويح في رمضان على الملقحين ضد كورونا

الوكيل الإخباري-أعلنت سلطنة عُمان، الثلاثاء، السماح بعودة مشروطة لصلاة التراويح في شهر رمضان الذي يحل أوائل أبريل/ نيسان المقبل، واستمرار حظر موائد الإفطار للعام الثالث.

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وتلك القيود العمانية تستمر للعام الثالث في شهر رمضان، وسبق للسلطنة أن حظرت إقامة التراويح بالمساجد وموائد الإفطار العاميين الماضيين.



وأصدرت اللجنة العليا المكلفة بمواجهة انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان، قرارات "يتم العمل بها طوال شهر رمضان المبارك"، وفق وكالة الأنباء العمانية.



وقررت اللجنة "اقتصار الحضور لصلاة الجماعة بما فيها صلاة التراويح على المتلقين للقاح كورونا، ومنع دخول غير المحصنين، بما فيهم الأطفال دون سن الثانية عشرة".



كما قررت " استمرار حظر إقامة موائد الإفطار الجماعي الخيري في الجوامع والمساجد وغيرها من الأماكن العامة، مثل: الخيام والمجالس العامّة".



وسمحت "للفرق الخيرية والمؤسسات الخاصة المعنية، وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني بتوزيع وجبات الإفطار لمستحقيها دون إقامة التجمعات".

كما قررت اللجنة "استمرار العمل بالإجراءات الوقائية، كارتداء كمامات الوجه، والتباعد الجسدي في الأماكن المغلقة، بما فيها الجوامع والمساجد".



وأوضحت اللجنة أن قراراتها "تأتي في ظل استمرار هذه الجائحة وقرب حلول شهر رمضان وتحقيقا لسماحة الإسلام في حفظ النفس ورعايتها، وحفاظا على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية".



وينتظر يوم الجمعة أن تعلن الدول الإسلامية عن موعد بدء شهر رمضان، الذي يحل فلكيا في 2 إبريل/ نيسان المقبل.

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