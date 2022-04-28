في مشاهد مؤثرة .. ضيوف الرحمن يحيون ليلة القدر في الحرم المكي -فيديو

الوكيل الإخباري-امتلأ الحرم المكي بالمصلين والطائفين في ليلة 27 من رمضان لاحياء ليلة القدر وسط أجواء روحانية عمت بالأمن والأمان .
وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي على تويتر ، فيديوهات لاحياء ليلة القدر في الحرم المكي .
فيديو مهيب لـ #ليلة27 في #الحرم_المكي من الجو وقد امتلأ من الداخل والخارج بالمصلين والمعتمرين🕋— عماد الشريف (@3madAlshareef) April 27, 2022
اللهم تقبل منهم وزد بيتك تعظيماً وتشريفاً وأدم على هذه البلاد المباركة أمنها واستقرارها واحفظها من كل شر وسوء🇸🇦#ليلة_27 #ليلة_القدر pic.twitter.com/FnIS5WOFrJ
هكذا كانت ليلة 27 رمضان في شوارع الحرم المكي والناس تصلي في ليلة القدر التي نتمنى ان تكون هذه الليلة باذن الله( اللهم انك عفو غفور تحب العفو فأعف ُ عنا جميعًا ،، يا الله )— A_ALMARRI (@AALMARRI_2020) April 27, 2022
بواحمد pic.twitter.com/vdp4PtVgCs
وتداول رواد مواقع التواصل ايضا مشاهد لسقوط زخات من المطر في هذه الليلة المباركة في رحاب الحرم المكي .
ماشاءالله تبارك الله، البارحه ليلة ٢٧ رمضان الحرم المكي في مكة المكرمة والحرم النبوي في المدينة المنورة pic.twitter.com/xGfGXYYnyY— Abdullah Albassam (@abdullahob) April 28, 2022
زخات المطر تتهاطل على الحرم المكي وسط أجواء مفعمة بالإيمان في #ليلة_27 من #رمضان.— هاشتاق السعودية (@HashKSA) April 27, 2022
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