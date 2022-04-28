في مشاهد مؤثرة .. ضيوف الرحمن يحيون ليلة القدر في الحرم المكي -فيديو

الوكيل الإخباري-امتلأ الحرم المكي بالمصلين والطائفين في ليلة 27 من رمضان لاحياء ليلة القدر وسط أجواء روحانية عمت بالأمن والأمان .

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وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في وقت سابق، استعدادها لاستقبال 2 مليون زائر لاحياء ليلة السابع والعشرين من رمضان وفق منظومة امنية متكاملة لضمان راحة المصلين والمعتمرين .

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي على تويتر ، فيديوهات لاحياء ليلة القدر في الحرم المكي .





اللهم تقبل منهم وزد بيتك تعظيماً وتشريفاً وأدم على هذه البلاد المباركة أمنها واستقرارها واحفظها من كل شر وسوء🇸🇦#ليلة_القدر pic.twitter.com/FnIS5WOFrJ فيديو مهيب لـ #ليلة27 في #الحرم_المكي من الجو وقد امتلأ من الداخل والخارج بالمصلين والمعتمرين🕋اللهم تقبل منهم وزد بيتك تعظيماً وتشريفاً وأدم على هذه البلاد المباركة أمنها واستقرارها واحفظها من كل شر وسوء🇸🇦 #ليلة_27 April 27, 2022





بواحمد هكذا كانت ليلة 27 رمضان في شوارع الحرم المكي والناس تصلي في ليلة القدر التي نتمنى ان تكون هذه الليلة باذن الله( اللهم انك عفو غفور تحب العفو فأعف ُ عنا جميعًا ،، يا الله )بواحمد pic.twitter.com/vdp4PtVgCs April 27, 2022

وتداول رواد مواقع التواصل ايضا مشاهد لسقوط زخات من المطر في هذه الليلة المباركة في رحاب الحرم المكي .