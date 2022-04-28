الخميس 28-04-2022
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الخميس، 28-04-2022 11:34 ص

في مشاهد مؤثرة .. ضيوف الرحمن يحيون ليلة القدر في الحرم المكي -فيديو

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الوكيل الإخباري-امتلأ الحرم المكي بالمصلين والطائفين في ليلة 27 من رمضان لاحياء ليلة القدر وسط أجواء روحانية عمت بالأمن والأمان . 

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وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في وقت سابق، استعدادها  لاستقبال 2 مليون زائر لاحياء ليلة السابع والعشرين من رمضان وفق منظومة امنية  متكاملة لضمان راحة المصلين والمعتمرين .

 

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي على تويتر ، فيديوهات لاحياء ليلة القدر في الحرم المكي .

 

 

وتداول رواد مواقع التواصل ايضا مشاهد لسقوط زخات من المطر في هذه الليلة المباركة في رحاب الحرم المكي .

 

 

 




 

 


 

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