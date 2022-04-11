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الإثنين، 11-04-2022 10:09 ص

فلكي سعودي : سيصوم العالم رمضان مرتين في هذا الموعد

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الوكيل الإخباري-كشف الفلكي السعودي خالد الزعاق، أن العالم سيصوم شهر رمضان المبارك مرتين خلال عام 2030.

وأفاد الزعاق في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في تويتر، أن العالم سيصوم رمضانين في سنة واحدة عام 2030، وهذا يحدث في السنة الميلادية وليس في السنة الهجرية.

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كما بيّن أن ذلك يتكرر كل 33 سنة مرة واحدة، حيث حدث في عامي 1965 و1997، وسيحدث 2030، ويتكرر في 2063.



وأشار إلى أنه وفي سنة 1451 هجري يبدأ رمضان في 5 يناير/كانون الثاني 2030، وفي عام 1452 هجري يبدأ في 26 ديسمبر كانون الأول/ 2030، ويعني ذلك أننا سنصوم 36 يوماً عام 2030، منها 30 يوماً تابعة للسنة 1451 و6 أيام لـ1452، وفق قوله.

 

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