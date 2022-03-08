الثلاثاء 08-03-2022
الوكيل الاخباري

الصناعة والتجارة: الأردن يتأثر بما يحدث على الأسعار عالمياً

قبيل رمضان .. الحكومة تبقي على منع وإعادة تصدير سلع غذائية اساسية

الطاقة: نُوفر ربع مليار دينار شهرياً بسبب اتفاقيات استيراد الغاز

أسعار النفط تواصل الارتفاع.. برنت يتجاوز 127 دولاراً

وفيات الثلاثاء 8-3-2022

مراكز التطعيم ضد كورونا اليوم الثلاثاء - أسماء

الضمان : برنامج رعاية خطوة جديدة نحو مشاركة فاعلة للمرأة

مواطنون يشتكون من أزمة خانقة على شوارع عمان - مناطق

الأرصاد: منخفض جوي وزخات ثلجية من قبرص الجمعة

إزدحام مروري على جسر جرش إثر حادث تدهور

الثلاثاء، 08-03-2022 07:27 ص

في يومها.. غوغل يحتفل بالمرأة على طريقته

غ


الوكيل الإخباري - احتفل عملاق محركات البحث "غوغل"، الثلاثاء، بيوم المرأة العالمي الذي يوافق الـ8 من مارس.


وزينت الصفحة الرئيسية لـ"غوغل" مجموعة من الرسوم التي تمثل طيفا من النساء من شتى أرجاء العالم، تتوسطها الكرة الأرضية.

 وعلى سبيل المثال، ظهرت سيدة ترتدي الحجاب في إشارة إلى المسلمات، كما جسد رسم لسيدة ترتدي أسوار على الرقبة النساء في إشارة إلى النساء الآسيويات اللاتي يعيشن في دول مثل ميانمار وهكذا.

وعندما يقرّب المستخدم الفأرة من مجموعة الرسوم تظهر له ملاحظة "يوم المرأة العالمي في 2022".

ولدى النقر  على الرسوم تظهر شرائح رسوم متحركة متتالية تظهر دور المرأة في الزراعة والطب وغيرها من المهن التي برعت فيها النساء وخدمت فيها البشرية.

ويحتفل العالم في 8 مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة، واحتفلت الأمم المتحدة بأول يوم دولي رسمي للمرأة في 8 مارس خلال السنة الدولية للمرأة في عام 1975.

ويعد اليوم الدولي للمرأة مناسبة للاحتفال بالتقدم المحرز في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

ويشكل أيضا فرصة للتفكير النقدي في تلك الإنجازات، والسعي إلى تحقيق زخم أكبر نحو المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم، بحسب ما يقول موقع "اليونسكو".

اضافة اعلان

 

سكاي نيوز



 




 

 


 

إقرأ ايضا
روسيا-وأوكرانيا-الحرب-العالمية-الثالثة

3 خيارات امام روسيا لحسم الصراع

رئيس

الرئيس الأوكراني يوجه رسالة للغرب من القصر الرئاسي

اليابان 2

اليابان تفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا وبيلاروس

الرئيس الاوكراني

رئيس أوكرانيا: روسيا تلغم طرق الغذاء وتدمر حافلات الإجلاء

320227132249333164362

روسيا تعلن وقفا لإطلاق النار في مناطق بأوكرانيا

f

بولندا: لا نعتزم إرسال مقاتلات إلى أوكرانيا

أخبار متعلقة
غو

غوغل يحظر الإعلانات لوسائل الإعلام الحكومية الروسية على منصاته