الوكيل الإخباري - كان رد فعل مشاهدي قناة NBC التلفزيونية سلبيا، على موافقة مجلس النواب الأمريكي على حزمة دعم لشركاء الولايات المتحدة الأجانب، بما في ذلك تقديم المساعدات الجديدة لأوكرانيا.

اضافة اعلان



يوم أمس السبت، وافق مجلس النواب في الكونغرس على مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لمساعدة نظام كييف.

بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على مشروع قانون لتخصيص 26.38 مليار دولار لإسرائيل و8.12 مليار دولار أخرى للحلفاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك تايوان.



وأثار مقطع تلفزيوني نشرته قناة NBC على YouTube حول قرار مجلس النواب، ردود فعل حادة من جانب المستخدمين.

RT

