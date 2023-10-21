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كتائب القسام تجدد القصف على "تل ابيب" رداً على المجازر الصهيونية

السبت، 21-10-2023 02:28 م

قائد "اليونيفيل": نبذل جهودنا لتثبيت الاستقرار بجنوب لبنان

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الوكيل الإخباري - جددت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان التزامها الكامل بمهمتها المتمثلة في استعادة الاستقرار في جنوب لبنان.

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وقال الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" اندريا تيننتي، ان "رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ارولدو لاثارو زار منطقة العمليات لتقييم الوضع"، مشيرا الى أن "اليونيفيل" تبذل قصارى جهدها لمنع تصعيد الأعمال العسكرية على جانبي الحدود".


ميدانيا قصف الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم البلدات اللبنانية الحدودية خصوصا بلدة برج الملوك، كما استهدف القصف الإسرائيلي سهل بلدة الخيام".


وكان سجل قبل الظهر اليوم السبت قصف متقطع على وادي طيرحرفا وأطراف بلدة الناقورة اللبنانية الحدودية.

بترا

 




 

 


 

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