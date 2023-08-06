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الأحد، 06-08-2023 08:56 م

قائد روسي: القوات الأوكرانية تفقد مواقعها خلال الهجوم على محور لوغانسك

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الوكيل الاخباري- صرح قائد جيش السلاح المشترك الثامن الروسي في المنطقة العسكرية الجنوبية، غينادي أناشكين، بأن وحدات القوات الأوكرانية تخسر مواقعها خلال الهجوم المضاد على محور لوغانسك.

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وقال أناشكين "إنهم يتقدمون، لكنهم يخسرون مواقعهم. إذا لم يخلق العدو قبل الهجوم احتياطيات كافية، وتكبد خسائر فادحة، فسيتم استغلال هذا على الفور من قبل القادة على جميع المستويات. غالبا ما يتم استغلال ذلك على نحو فعال ودقيق، كتنفيذ إجراءات هجومية تحقق النتائج المطلوبة".

ووفقا له، فإن وحدات الجيش الثامن، التي تشمل منطقة مسؤوليتها محور لوغانسك، كانت تنفذ عمليات دفاعية وهجومية متحركة منذ بداية العملية الخاصة.

وقال قائد الجيش: "اليوم الوضع لم يتغير بشكل عام. بالأمس كان هناك تقدم، سيطرنا على موقعين من العدو وتصدينا لهم من الجانب الأيسر".

 

 

 




 

 


 

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