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الخميس، 23-03-2023 03:54 م

الرئيس الفنلندي يوقع القوانين الخاصة بانضمام بلاده إلى "الناتو"

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الوكيل الإخباري - وقع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو القوانين الخاصة بانضمام بلاده إلى حلف "الناتو" في اجتماع لحكومة البلاد اليوم الخميس.

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وكانت تلك هي النقطة الأخيرة في التصديق على جميع الوثائق اللازمة على المستوى الوطني، حيث صدق الرئيس على اقتراح الحكومة بالموافقة على معاهدة الانضمام إلى حلف "الناتو" ودخولها حيز التنفيذ وكذلك الاتفاقية الخاصة بوضع منظمة حلف "الناتو" والممثلين الوطنيين والموظفين الدوليين.


الآن تمت الموافقة على طلب هلسنكي للانضمام إلى "الناتو" من قبل 28 دولة من أصل 30، باستثناء هنغاريا وتركيا، ومن المتوقع أن تصبح فنلندا عضوا كامل العضوية في الحلف فور الانتهاء من تصديق هذين البلدين.

 

RT

 




 

 


 

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