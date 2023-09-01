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الجمعة، 01-09-2023 10:52 م

قائد من قوات الدعم السريع السودانية يكشف حقيقة اغتيال حميدتي

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الوكيل الإخباري - نفى إبراهيم مخير، عضو المكتب الاستشاري لقائد الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو "حميدتي" ما يشاع عن اغتيال حميدتي، قائلا: "قائد الدعم السريع يقود المعارك ويقود كذلك عملا دبلوماسيا".اضافة اعلان


وأوضح أن هناك مسائل تتعلق بسلامة حميدتي، وأن قائد قوات الدعم سيظهر في الوقت المناسب.

واعتبر أن حديث قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عن إمكانية تفتيت البلاد هو "ابتزاز للسودانيين والمجتمع الدولي"، مضيفا أن الحكومة الحالية تحاول الآن أن تعزل السودان "عبر عدم منح التأشيرات للمنظمات الدولية ومحاولات طرد ممثل الأمم المتحدة وأخيرا الدعوة إلى إقامة حكومة بدون توافق سوداني".


 




 

 


 

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