قادة دول ميركوسور يفشلون في تبني إعلان في ختام القمة

الوكيل الإخباري- لم يتمكن قادة دول منظمة ميركوسور من تبني إعلان مشترك، في ختام القمة، حيث رفض رئيس الأوروغواي لويس لاكال بو التوقيع على هذه الوثيقة.



وميركوسور، هي سوق مشتركة لدول أمريكا الجنوبية تضم في صفوفها، الأرجنتين والأوروغواي وباراغواي والبرازيل. ويوم أمس الثلاثاء، وقعت ثلاث دول فقط على الوثيقة النهائية. واتفقت الأرجنتين وباراغواي والبرازيل على حل المشاكل الجمركية والتعاون في مجال حماية البيئة والزراعة.

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وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الأرجنتينية: "اتفق الرؤساء على العمل لتعزيز التماسك الداخلي للكتلة، التي لا تزال تواجه تحديات تجارية وتكاملية مختلفة، لتعميق تكاملها التجاري الدولي، في سبيل تحويل ميركوسور إلى منصة إنتاجية قوية توفر فرص عمل لائقة".



من جانبها، أصدرت وزارة خارجية الأوروغواي بيانا أشارت فيه إلى ضرورة تحديث الكتلة، وتشكيل آليات تجعل من الممكن مواجهة تحديات سيناريو هذا العالم المتغير.

روسيا اليوم