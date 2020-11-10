الثلاثاء 10-11-2020
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الثلاثاء، 10-11-2020 02:48 م

تعرضت البلدة لحرائق سابقة

قافلة مساعدات إنسانية روسية لبلدة في سوريا

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منظر عام للعاصمة السورية دمشق


الوكيل الإخباري - قال أليكسي دميتريف رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، إن قافلة شاحنات تابعة للمركز محملة  بالمساعدات الإنسانية، توجهت إلى قرية قمين الجبلية بمحافظة اللاذقية.

وذكر دميتريف، أن المنطقة المذكورة، تعرضت مؤخرا لحرائق في الغابات، تسببت بتدمير هكتارات من البساتين ومزارع الزيتون، مما ترك العديد من السكان المحليين، دون مصدر رزق.

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وأضاف دميتريف: "اليوم سنوزع عددا مضاعفا من سلات المساعدة الغذائية. سابقا كانت 440، واليوم سنوزع 880".


وتحتوي أكياس المساعدات، على الشاي والسكر والأرز والأطعمة المعلبة. وكل ما هو ضروري ويمكن تخزينه لفترة طويلة.


وقال مختار يوسف أحمد رئيس قرية قمين: "كل سكان قرية قمين والقرى القريبة الأخرى، فرحوا كثيرا، عندما علموا بقدوم المساعدات الروسية. نحن ممتنون لروسيا".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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