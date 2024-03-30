السبت 30-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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قبيل كسوف نادر للشمس.. نياغارا تعلن حالة الطوارئ

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السبت، 30-03-2024 02:07 ص

قبيل كسوف نادر للشمس.. نياغارا تعلن حالة الطوارئ

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الوكيل الإخباري - بادرت منطقة نياغارا الكندية، بإعلان حالة الطوارئ، قبل كسوف كلي نادر للشمس يتوقع أن يحدث في الثامن من أبريل وأن يستقطب جموعا كبيرة عند منطقة الشلالات الشهيرة وحولها.

وذكرت المنطقة في بيان، أن الحاكم جيم برادلي أعلن حالة الطوارئ "بدافع الإمعان في توخي الحذر".

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وجاء في بيان صحفي لمنطقة نياغارا "إعلان حالة الطوارئ يعزز الأدوات التي تملكها المنطقة للحفاظ على صحة السكان والزوار وسلامتهم وحماية بنيتنا التحتية الحيوية من أي احتمالات قد تحدث".


ويمر الكسوف من فوق الشلالات الخلابة الواقعة على الحدود الكندية الأمريكية، ويتوافد كثيرون على الفنادق والنُزُل المتوفرة للإيجار قبل حدوث الظاهرة ليشهدوها عند إحدى عجائب الطبيعة في أميركا الشمالية.

 




 

 


 

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