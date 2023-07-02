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الأحد، 02-07-2023 04:58 م

قتال عنيف على بيلوغوروفكا والجيش الروسي يبعد القوات الأوكرانية

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الوكيل الإخباري- قال مصدر في اللواء رقم 85 بمجموعة قوات "جنوب" الروسية، إن القتال الضاري يدور من أجل السيطرة على قرية بيلوغوروفكا التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية.

في وقت سابق، قامت مجموعة استطلاع من اللواء المذكور بتنفيذ غارة على معقل محصن للعدو في منطقة بيلوغوروفكا التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية جزئيا. وتمكن العسكريون الروس من تدمير عدة آليات مدرعة وقتل حوالي 20 عسكريا من جنود العدو.

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وأضاف المصدر: "نحاول إبعاد العدو بأكبر قدر ممكن عن هذا المركز السكني. نقوم بشكل مستمر بقصفه بنيران مدفعيتنا. العدو تمركز هناك وتحصن بشكل جيد ونحن نحاول طرده من هناك. نحن نراقب تحركات العدو في هذه المنطقة بشكل دائم. تتوفر لدينا كل وسائل الاستطلاع الحديثة".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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