قتلى وجرحى بحادث سقوط منطاد سياحي في تركيا

الوكيل الإخباري - قتل شخصان وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء تحطم منطاد هوائي سياحي في منطقة كابادوكيا التركية.

اضافة اعلان



وقالت السلطات التركية إن القتيلين والمصابين الثلاثة من الجنسية الإسبانية، كانوا على متن المنطاد الذي سقط جراء الرياح القوية في المنطقة.



وأعلن مكتب محافظ مدينة نيف شهير في كبادوكيا عن تفاصيل الحادث، موضحا: "منطاد الهواء الساخن الذي يحمل رقم تسجيل TC-BBR التابع لشركة خاصة، والذي أقلع من أطلال زلفي في مقاطعتنا بمنطقة أفانوس في الساعة 07.25 صباح اليوم، هبط بشدة في الساعة 08.50 في منطقة كيليك، في بلدة كافاك، بسبب زيادة غير متوقعة في الرياح".



وقال إنه بعد إخبارهم بالحادث توجهت الفرق الطبية بشكل عاجل إلى مكان الحادث، حيث كان يقل المنطاد 28 راكبا، بينهم 5 يحملون الجنسية الإسبانية.

وكابادوكيا إحدى أهم المناطق السياحية التركية، وهي وجهة محببة لعشاق المناطيد.

روسيا اليوم