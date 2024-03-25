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الإثنين، 25-03-2024 10:08 ص

قتلى ودمار جراء زلزال مدمر في بابوا غينيا الجديدة

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الوكيل الاخباري- لقي 3 أشخاص حتفهم بينهم طفلان نتيجة زلزال ضرب بابوا غينيا الجديدة صباح يوم الأحد 24 مارس، بحسب ما أفاد الموقع الإخباري لإذاعة RNZ النيوزيلندية اليوم الاثنين.

وتسبب الزلزال بدمار أكثر من 90 منزلا بشكل كلي أو جزئي في منطقة مركز الزلزال، وأشارت الإذاعة إلى أن الخسائر في الأرواح لا ترتبط فقط بوقوع الزلزال نفسه، وإنما أيضا بحقيقة حدوث فيضانات في منطقة مركز الزلزال على مدار عدة أيام سابقة.

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ونقل موقع الإذاعة عن وسائل إعلام أن أحد الأطفال القتلى سقط في مياه الفيضانات بسبب قطعة من جدار منزل انهارت فوقه نتيجة الزلزال وغرق.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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