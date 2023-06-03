قتيل ومفقودان جراء أمطار غزيرة في اليابان

الوكيل الإخباري- أعلن مسؤولون يابانيون اليوم السبت، أن أمطارا غزيرة تسببت بمقتل شخص واحد وفقدان اثنين آخرين في الأرخبيل بينما دعي مئات الآلاف من السكان إلى إخلاء مناطقهم الجمعة.

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ودعت السلطات اليابانية إلى توخي الحذر الشديد "في مواجهة مخاطر انزلاقات للتربة وسيول وفيضان أنهار" قد تنجم عن العاصفة الاستوائية ماوار التي كانت مصنفة إعصارا.

وفي وسط البلاد، عثر فريق من رجال الإنقاذ على رجل ستيني في سيارة غمرتها المياه وتأكدت وفاته في وقت لاحق.



وفي منطقة واكاياما في الغرب حيث فاض عدد كبير من الأنهار، تجري عمليات بحث عن رجل وامرأة مفقودين.



وأصدرت السلطات توصيات بإخلاء مناطق وأعلنت حالة تأهب قصوى الجمعة لكن تم تخفيضها يوم السبت مع تراجع الأمطار. لكن تعليمات جديدة صدرت إلى السكان الذين يعيشون بالقرب من طوكيو صباح السبت بسبب خطر حدوث فيضانات.

روسيا اليوم