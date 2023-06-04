الأحد 04-06-2023
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الأحد، 04-06-2023 01:58 م

قديروف يعلن "بدء موسم الصيد" على المخربين الأوكرانيين

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الوكيل الإخباري- قال رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، إن العمل جار لكشف وتحييد مجموعات الاستطلاع والتخريب الأوكرانية الناشطة في منطقة تنفيذ العملية العسكرية الخاصة.

وكتب قديروف على قناته في تيلغرام: "في المنطقة التي تسيطر عليها وحدة رستم أغويف، نشطت مجموعات الاستطلاع والتخريب الأوكرانية. وهذا يعني أن قواتنا باشرت بموسم اصطيادهم. وبالمناسبة تم تحقيق بالفعل نتائج ممتازة في هذا المجال".

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وذكر رئيس جمهورية الشيشان، أنه عند تنفيذ الفعاليات الأمنية الخاصة في المناطق المأهولة بالسكان والمنازل الخاصة والأراضي المجاورة، يعثر المقاتلون الشيشان على مخابئ فيها أشياء مثيرة للاهتمام.

وأضاف قديروف: "تقوم مجموعات الاستطلاع والتخريب الأوكرانية بشكل دوري، بهجمات تقتل خلالها المدنيين الأبرياء. قبل أيام فقط، قام قطاع الطرق المجرمون الأوكرانيون بقتل عائلة بأكملها. لماذا تقتلون الأبرياء المسالمين؟ قاتلوا محاربينا، لا تجعلوهم يبحثون عنكم، لا تختبئوا".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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