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السبت، 26-03-2022 09:03 ص

قرار سعودي بخصوص رفع الأذان والإقامة خلال رمضان

المسجد النبوي الشريف- (ارشيفية)


الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية مجموعة من التعليمات والتوجيهات الخاصة بالأذان في المساجد قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وشددت الوزارة على ألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الاجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت.

كما جددت "الشؤون الإسلامية" تأكيدها على منسوبي المساجد باستمرار الالتزام بما صدر من تعاميم تنص على قصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط.

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