قرار سعودي جديد بشأن دخول المسافرين إلى قطر

الوكيل الاخباري- أعلنت السلطات السعودية، أمس الأحد، عن عدد من المتطلبات الإلزامية التي تسمح بدخول المسافرين إلى قطر عبر منفذ سلوى البري الحدودي بين البلدين.

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ونشرت منصة التواصل الموحدة لضمان سلاسة رحلة الراغبين في حضور مباريات مونديال 2022 من داخل السعودية "حاضرين"، توضيحا على صفحتها في "تويتر"، مشيرة إلى أنه سيتم إعادة الأشخاص الذين لم يستوفوا المتطلبات اللازمة لدخول قطر.



ووفقا لـ"حاضرين"، يستوجب الحصول على بطاقة "هيا" لدخول قطر في حال كانت مهنة المقيم "غير معتمدة" لدى السلطات القطرية.



أما بالنسبة للمقيمين في دول "مجلس التعاون الخليجي"، يجب أن تكون مهنة الراغب في دخول قطر بدون "هيا" من المهن المعتمدة لدى وزارة الداخلية القطرية.



وعلى الراغبين في دخول قطر بالسيارات الخاصة بهم "الحصول على تصريح دخول مؤكد للمركبة". وفي حال الوصول لمنفذ سلوى بدون تصريح أو تصريح غير مؤكد سيتم "إعادة المركبة".

روسيا اليوم