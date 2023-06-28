قرار من الملك سلمان بشأن آلاف الحجاج من 92 دولة

الوكيل الإخباري - تكفل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بالهدي على نفقته لجميع الحجاج المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.



والحجاج المستضافون ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لهذا العام 1444 هجري، بلغ عددهم 4951 حاجا وحاجة من 92 دولة من مختلف قارات العالم.

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من جهته، أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج الاستضافة الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن تكفل العاهل السعودي لفتة كريمة غير مستغربة من لدنه، امتدادا لعطائه السخي، والبذل المستمر الذي يؤكد اهتمامه وعنايته بإخوانه المسلمين وحرصه الدائم على تقديم كل ما يحتاجون إليه ويرغبون فيه ومن ذلك إعانتهم على أداء ركن الحج.



وأوضح آل الشيخ أن "ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة لهذا العام ضم 1300 حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة حول العالم، بالإضافة إلى 1000 من أسر الشهداء والجرحى والمصابين من دولة فلسطين، و1000 من أسر الشهداء والمصابين السعوديين المشاركين في عاصفة الحزم، و1000 من أسر الشهداء والمصابين من القوات اليمنية، فضلًا عن استضافة 280 حاجا من سوريا، و130 من المنظمة العربية الألسكو، و150 عالمًا من علماء اليمن".



وسأل الوزير آل الشيخ الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وأن يبارك في عمريهما وعملهما جزاء خدمتهما للإسلام والمسلمين ودعمهما المتواصل، وأن يوفق حجاج بيت الله الحرام لأداء النسك بكل يسر وسهولة، وأن يديم الأمن والأمان على جميع بلاد المسلمين.

RT