قطر تشهد غداً أول انتخابات حرة مباشرة لمجلس الشورى

الوكيل الإخباري - يتوجه القطريون يوم غد السبت، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات حرة مباشرة لمجلس الشورى في دولة قطر.

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ويتنافس 252 مرشحا منهم 27 امرأة للفوز بثلثي مقاعد مجلس الشورى وعددها 30 مقعدا من إجمالي المقاعد البالغة 45 مقعدا، بعد تنازل 32 متنافسا منهم امرأة واحدة عن خوض غمار الانتخابات، في حين سيتم تعيين الـ 15 عضوا الآخرين حسبما نص عليه الدستور القطري.



وتفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين في يوم الاقتراع في تمام الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتى السادسة مساء مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة، وإبراز البطاقة الشخصية للتدقيق على الشخص الناخب والتثبت إلكترونيا من قيده في جداول الناخبين.



وحددت اللجنة الإشرافية على الانتخابات، الإجراءات التي يتعين على الناخب القيام بها حتى يمارس حقه الانتخابي، حيث أوضحت اللجنةُ عبر موقعها الإلكتروني أنه يتعين على الناخب اتباع عدة خطوات لممارسته هذا الحق، منها حضور الناخب بنفسه إلى مقر الدائرة الانتخابية التي يتبع لها، ثم يتقدم الناخب إلى لجنة الانتخاب مع إبراز البطاقة الشخصية للتدقيق عليه والتثبت إلكترونيا من قيده في جداول الناخبين، لكي يتسلم بطاقة الانتخاب وبعد تسلّمها يتوجّه إلى المكان المُخصص للتأشير على البطاقة.



وأشارت إلى أنه يتم إعلان اسم الفائز في مقر كل دائرة انتخابية عقب ظهور نتيجة الانتخاب مباشرة أمام الحاضرين في المقر الانتخابي، موضحة أنه في حال تساوى أكثر من مرشح في عدد الأصوات، سيتم اللجوء إلى القرعة فيما بينهم وبحضورهم، ويفوز من تأتي نتيجة القرعة لصالحه.

بترا