قطر تصدر تحذيرا لمواطنيها والوافدين

الوكيل الإخباري-أصدرت قطر، اليوم الاثنين، تحذيرا إلى مواطنيها والمقيمين على أرضها بشأن جهات محتالة.‏

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وحذر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية من التعامل مع جهات اعتادت الانتحال على مستخدمي شبكة الإنترنت، وإيهامهم بتوفير فرص للدراسة بالخارج.



وأشار إلى أن هذه الجهات تقوم بتزويد مستخدمي الإنترنت ببريد إلكتروني تدعي أنه لوزارة الخارجية القطرية أو البعثات القطرية المعتمدة في الخارج.



ونفى المصدر المسؤول في وزارة الخارجية القطرية مسؤوليتها وكذلك البعثات القطرية المعتمدة في الخارج عن توفير وعرض المنح الدراسية، موضحا أنها لا تقع ضمن نطاق اختصاصاتها.

سبوتنيك