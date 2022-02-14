قطر تصدر تحذيرا لمواطنيها والوافدين

الوكيل الإخباري-أصدرت قطر، اليوم الاثنين، تحذيرا إلى مواطنيها والمقيمين على أرضها بشأن جهات محتالة.
وحذر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية من التعامل مع جهات اعتادت الانتحال على مستخدمي شبكة الإنترنت، وإيهامهم بتوفير فرص للدراسة بالخارج.
وأشار إلى أن هذه الجهات تقوم بتزويد مستخدمي الإنترنت ببريد إلكتروني تدعي أنه لوزارة الخارجية القطرية أو البعثات القطرية المعتمدة في الخارج.
وزارة الخارجية تؤكد أنها غير مسؤولة عن توفير المنح الدراسية#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/LDT1wpPaWR— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) February 14, 2022
ونفى المصدر المسؤول في وزارة الخارجية القطرية مسؤوليتها وكذلك البعثات القطرية المعتمدة في الخارج عن توفير وعرض المنح الدراسية، موضحا أنها لا تقع ضمن نطاق اختصاصاتها.
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