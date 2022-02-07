قطر تطلق خدمة لتسهيل طلبات العمالة الخارجية إلكترونيا

الوكيل الإخباري-أطلقت وزارة العمل القطرية خدمة جديدة يمكن للشركات من خلالها طلب العمالة الخارجية إلكترونيا بسرعة وسهولة غير مسبوقة.

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وذكرت بوابة "حكومي" القطرية أن وزارةُ العمل أعلنت عن إطلاق خدمة "المسار السريع" لطلبات العمالة الجديدة إلكترونيا، لتمكين الشركات من الحصول على موافقات تأشيرات استقدام العمالة من الخارج.



وأوضحت البوابة أن عمل الخدمة الجديدة تأتي ضمن المعايير والاشتراطات المحددة، بهدف دعم تأسيس الأعمال وتوسيع الأنشطة للمنشآت الجديدة والقائمة في دولة قطر.



وأصدرت وزارة العمل القطرية بيانا أفادت فيه بأنه يمكن فقط للشركات المُلتزِمة بأحكام قانون العمل، الاستفادة من خدمة المسار السريع لطلبات العمالة الجديدة.

وتأتي خدمة المسار السريع ضمن الجهود القطرية لتطوير إجراءات طلب استقدام العمالة للقطاع الخاص وتطوير الخدمات الإلكترونية الذكية والارتقاء بمنظومة الخدمات الإلكترونية في قطاع العمل.



يشار إلى أنه يمكن لأصحاب وممثلي الشركات التقدُّم لخدمة المسار السريع عن طريق خدمات وزارة العمل على بوابة حكومة قطر الإلكترونية "حكومي".



وتسعى وزارة العمل القطرية لإطلاق منظومةً إلكترونيةً شاملةً لكافة خدماتها خلال الفترة المقبلة، وصولا إلى خدمات دون ورق، بما يضمن سرعة الإجراءات.



سبوتنيك

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