الإثنين 07-02-2022
الوكيل الاخباري

وفاة و20 إصابة بسبب الاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة خلال 24 ساعة

مشروبات تساعد على التعافي بعد كورونا

أسعار الذهب محليا

المنخفض الأخير يرفد السدود بـ 6 مليون متر مكعب

آراء متباينة حول موعد بدء التوقيت الصيفي الشهر الحالي

بلعاوي يوضح حول اعراض حبوب "باكسلوفيد" لعلاج كورونا

تعديل على مسارات باص عمّان - أسماء

تويتر يختبر ميزة جديدة لزيادة تفاعل الرسائل المباشرة

السير: 35 إصابة اثر 430 حادث مروري خلال 24 ساعة

الصين تفرض إغلاقا على مدينة بجنوب غرب البلاد مع تزايد إصابات كورونا

الإثنين، 07-02-2022 10:08 ص

قطر تطلق خدمة لتسهيل طلبات العمالة الخارجية إلكترونيا

OIP


الوكيل الإخباري-أطلقت وزارة العمل القطرية خدمة جديدة يمكن للشركات من خلالها طلب العمالة الخارجية إلكترونيا بسرعة وسهولة غير مسبوقة.

اضافة اعلان


وذكرت بوابة "حكومي" القطرية أن وزارةُ العمل أعلنت عن إطلاق خدمة "المسار السريع" لطلبات العمالة الجديدة إلكترونيا، لتمكين الشركات من الحصول على موافقات تأشيرات استقدام العمالة من الخارج.


وأوضحت البوابة أن عمل الخدمة الجديدة تأتي ضمن المعايير والاشتراطات المحددة، بهدف دعم تأسيس الأعمال وتوسيع الأنشطة للمنشآت الجديدة والقائمة في دولة قطر.


وأصدرت وزارة العمل القطرية بيانا أفادت فيه بأنه يمكن فقط للشركات المُلتزِمة بأحكام قانون العمل، الاستفادة من خدمة المسار السريع لطلبات العمالة الجديدة.

 

وتأتي خدمة المسار السريع ضمن الجهود القطرية لتطوير إجراءات طلب استقدام العمالة للقطاع الخاص وتطوير الخدمات الإلكترونية الذكية والارتقاء بمنظومة الخدمات الإلكترونية في قطاع العمل.

يشار إلى أنه يمكن لأصحاب وممثلي الشركات التقدُّم لخدمة المسار السريع عن طريق خدمات وزارة العمل على بوابة حكومة قطر الإلكترونية "حكومي".


وتسعى وزارة العمل القطرية لإطلاق منظومةً إلكترونيةً شاملةً لكافة خدماتها خلال الفترة المقبلة، وصولا إلى خدمات دون ورق، بما يضمن سرعة الإجراءات.

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
6200c36542360479e565f8be

الولايات المتحدة تقيم جسرا جويا مع أوكرانيا لنقل شحنات أسلحة

_0f6eaaf4-7da9-11e7-ba32-a280bea68af6

حرس الحدود التونسي ينقذ أكثر من 160 مهاجرا من الغرق

thumbs_b_c_62e5491eec838dfb07056c9f69cc3094

اليونان.. العثور على جثث 3 متسلقي جبال مفقودين

87199

وزير الدفاع الأوكراني السابق: لدى موسكو قوات تكفي للسيطرة على كييف

62006a2a42360450e86a6edb

العراق.. مقتل شرطي وإصابة 4 آخرين بكمين لـداعش في ديالى

1644146831blobid0

قطر.. اضاءة أبراج الدوحة بصورة الطفل ريان -فيديو

أخبار متعلقة
قطر2

إنطلاق مؤتمر قطر للصحة الأربعاء

eroffvbnb_2022_01_11

قطر: بدء تشغيل أكبر مشروع ترام في الخليج

قطر

بيان من الديوان الاميري القطري .. الموت يفجع العائلة المالكة في قطر