إنطلاق مؤتمر قطر للصحة الأربعاء

الوكيل الإخباري - تنطلق في العاصمة القطرية الدوحة الأربعاء المقبل أعمال مؤتمر قطر للصحة 2022 والذي تنظمه وزارة الصحة القطرية بمشاركة شخصيات مرموقة من 15 دولة عربية وأجنبية.

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وقال بيان للجنة العليا المنظمة للمؤتمر اليوم الأحد، إن من بين المتحدثين في المؤتمر، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، والأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر حسن الذوادي، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو.



وتتضمن جلسات المؤتمر الذي يعقد عن بعد ويستمر أربعة أيام، الاستعدادات لكأس العالم "فيفا قطر 2022"، واستجابة قطر لوباء "كوفيد 19"، في حين سيستعرض إنفانتينو وغيبريسوس والذوادي باعتبارهم قادة في هذه المجالات، خبراتهم وتجاربهم خلال جلسات المؤتمر الذي يشارك فيه أيضا أكثر من 100 متحدث.



وتقام نهائيات بطولة كأس العالم 2022 خلال الفترة من 21 تشرين الثاني إلى 18 كانون الأول المقبلين، وهي الحدث الأكثر مشاهدة على مستوى العالم، حيث ستجرى 65 مباراة على ثمانية ملاعب دولية، و ستبذل فرق الرعاية الصحية في كل من وزارة الصحة القطرية ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وعدد من مقدمي الرعاية الصحية في قطر، خلال البطولة قصارى، قصارى جهدها لتقديم الخدمات الطبية للفرق الرياضية والمشجعين.



وأشار البيان إلى أن جلسات المؤتمر ستتناول خطط الإعداد المكثف من قِبل فرق الرعاية الصحية، وكذلك خطط التدابير الاحترازية المتعلقة بجائحة "كوفيد 19".

بترا