الخميس 08-12-2022
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الخميس، 08-12-2022 11:01 ص

قطر تصدر 22 كتابا لتوثق تاريخ بطولة كأس العالم

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الوكيل الإخباري-أصدرت المؤسسة العامة القطرية للحي الثقافي "كتارا"، 22 كتابا توثق لمونديال قطر وبطولة كأس العالم لكرة القدم منذ إنشائها عام 1930.

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وتستضيف كتارا المئات من الفعاليات الثقافية والرياضية بالتزامن مع بطولة كأس العالم "فيفا قطر 2022" المتاحة للزوار والمشجعين من جميع أنحاء العالم.


وأشار بيان صحفي صدر عن كتارا اليوم الخميس، إلى أن الكتب الجديدة الصادرة عن الدار تحتوي على معلومات رياضية مميزة تم إنجازها في زمن قياسي لإثراء الثقافة الرياضية للمهتمين بكرة القدم وتاريخ المونديال.


وأوضح البيان أن جميع المطبوعات باللغة العربية، بينما تمت ترجمة 10 كتب إلى اللغة الإنجليزية، مشيرا إلى أن هذه الكتب سيتم توزيعها في مناطق جلوس كبار الشخصيات في الملاعب، حيث تقام المباريات وستكون متاحة أيضا في دار كتارا للنشر.


ومن أهم هذه الإصدارات، كتاب "كأس العالم قطر 2022.. القوى الناعمة في الشرق الأوسط"، من تأليف الأكاديمي القطري الدكتور خالد الجابر، الذي تطرق إلى عناصر القوة الناعمة في العصر الحديث، بما في ذلك الرياضة.


كما يتناول كتاب "نجوم كرة القدم في قطر" الذي ألفته الكاتبة مريم النعيمي، رحلة 27 لاعباً شكلوا النواة الأولى لفرق كرة القدم في قطر.


ومن بين الإصدارات الجديدة أيضا، كتاب "الهندسة الرياضية في مونديال 2022" لخالد عبد الرحيم السيد، الذي يتناول منشآت قطر لاستضافة المونديال وصلتها بالاستدامة.

 

بترا

 




 

 


 

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