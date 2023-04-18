قطر تعلن قرب تبادل افتتاح السفارات مع الإمارات والبحرين

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن قطر والإمارات ستعيدان افتتاح سفارتيهما في البلدين خلال أسابيع، وأن هناك تقدما إيجابيا في اجتماعات اللجان الفنية التي تعمل على قدم وساق وتقوم بزيارات متبادلة لتيسير فتح السفارات في أقرب وقت.



وفيما يتعلق بالعلاقات القطرية البحرينية، أكد مستشار رئيس الوزراء القطري والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، الدكتور ماجد الأنصاري، في إحاطة إعلامية مساء اليوم، أن اجتماع لجنة المتابعة القطرية البحرينية، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في 12 نيسان الحالي بالرياض، قرر عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث أن هذه الخطوة تأتي رغبة في تعزيز التكامل والوحدة الخليجية، وأن اللجان المختلفة تعمل على تمهيد الطريق لفتح السفارات، وإعادة الطيران بين البلدين، وتحقيق أعلى درجات التعاون.

اضافة اعلان