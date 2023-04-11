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الثلاثاء، 11-04-2023 10:49 م

قطر: الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى تطور خطير

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الوكيل الاخباري - أكدت وزارة الخارجية القطرية أن الانتهاكات الخطيرة والمتجددة التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي في المسجد الأقصى والتصعيد الجاري في الأراضي الفلسطينية، يمثل تطورا خطيرا تتعدى آثاره إلى المنطقة ككل.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، الدكتور ماجد الأنصاري، في الإحاطة الإعلامية لوزارة الخارجية مساء اليوم الثلاثاء، إن الأقصى مسجد ومكان مقدس للمسلمين ولا يمكن القبول بمحاولات تغيير ذلك بما يخالف جميع القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطيني.

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