الخميس 28-10-2021
الوكيل الاخباري

التربية: الحالة الصحية للطلبة الذين تعرضوا لحادث سير جيدة

المعونة لـ الوكيل: شروط للحصول على معونة شهرية

نقابة الصيادلة: لا إقبال على مطاعيم الإنفلونزا الموسمية

طوقان: إنتاج الكهرباء وتحلية المياه من الطاقة النووية مطلع العقد المقبل

أسعار الذهب الخميس 28/ 10/ 2021

فقدان مبلغ مالي ضخم في عمان

المؤسسة الاستهلاكية المدنية تفتح أبوابها غدا الجمعة

ديوان الخدمة المدنية يكرم متقاعديه بمرور 66 عاما على تأسيسه

بلعاوي لـ الوكيل : من المبكر إعطاء لقاح كورونا للأطفال من عمر 5 إلى 11 عاما

تراجع أسعار النفط عالميا

الخميس، 28-10-2021 12:00 م

قطر توافق على استقدام الكفاءات الفلسطينية

قطر


الوكيل الإخباري - قال وزير العمل الفلسطيني، نصري أبو جيش، إن دولة قطر وافقت على استقدام العمالة والكفاءات الفلسطينية.

اضافة اعلان


وأضاف أبو جيش خلال اجتماعه مع نظيره القطري، علي بن سعيد المري، أمس الأربعاء، في الدوحة، أن سفارة فلسطين في الدوحة ستقوم بمتابعة تنفيذ القرار مع الجهات المختصة.


وأوضح أن وزير العمل القطري أصدر توجيهاته للجنة الدائمة لاستقدام العمالة في قطر باتخاذ الإجراءات كافة اللازمة لاستقبال العمالة والكفاءات الفلسطينية للعمل في قطر.


وقال  أبو جيش إنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين قطر وفلسطين لدعم التشغيل، واستقدام العمالة الفلسطينية في قطر، ودعم مؤتمر المانحين الذي يهدف إلى دعم التشغيل وتخفيض نسبة البطالة.


يذكر أن دولة قطر سبق أن أعلنت في فبراير 2020، عن موافقتها على استقدام معلمين فلسطينيين للعمل لديها بسلك التعليم، في وظائف شملت تخصصات اللغة العربية والرياضيات والفنون البصرية والحاسب الآلي للذكور والإناث، والعلوم الاجتماعية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ام بي سي

صحيفة سعودية: اتجاه لإغلاق قنوات إم بي سي في لبنان بسبب تصريحات قرداحي

617a40ac4236044dc04901f5

إجماع خليجي على إدانة تصريحات قرداحي حول حرب اليمن

thumbs_b_c_fb5d299b78cedb21f863c3b7a563f303

إنقاذ 87 طالب لجوء قبالة السواحل التركية

617a318c42360454f73108e8

الولايات المتحدة تطرد شركة اتصالات صينية لـ تهديدها الأمن القومي

617a2e384c59b746cd7cc2ff

بريطانيا تعيد لتركيا قطعة أثرية عمرها 4250 عاما

617a3056423604591248ece0

تقنية تختصر السفر من جدة إلى مكة في 5 دقائق!

أخبار متعلقة
شيخ2

بالفيديو.. أمير قطر يقلب ردائه على الملأ ويرتديه بالمقلوب

download (34)

قطر.. زراعة مليون شجرة قبل مونديال 2022

قطر

قطر تلزم الوافدين والزائرين بالتأمين الصحي

وزيرة

وزيرة الخارجية البريطانية تزور السعودية وقطر هذا الأسبوع

قطر

قطر تستحدث وزارة جديدة

امري

أمريكا تشكر قطر على المساعدة في إجلاء مواطنيها من أفغانستان