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الإثنين، 09-01-2023 09:28 ص

قوات الأمن البرازيلية تعتقل أكثر من 400 شخص على خلفية أعمال الشغب

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الوكيل الاخباري- أعلن حاكم مقاطعة برازيليا إيبانيز روشا، أن قوات الأمن البرازيلية، اعتقلت أكثر من 400 شخص من مثيري الشغب في العاصمة، حيث اقتحم أنصار الرئيس السابق مباني حكومية حساسة.

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وكتب الحاكم على حسابه في "تويتر: "تم بالفعل اعتقال أكثر من 400 شخص وسيدفعون ثمن الجرائم المرتكبة، نواصل العمل لتحديد هوية المشاركين المتبقين في الهجمات الإرهابية في المقاطعة الفيدرالية التي ارتكبت بعد ظهر اليوم، ونواصل استعادة النظام".

وفي وقت سابق، اقتحم أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، حواجز الشرطة متجهين نحو مبنى الكونغرس الوطني اليوم الأحد، في احتجاج مثير على تنصيب الرئيس الجديد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأسبوع الماضي، كما اقتحموا أراضي قصر بلانالتو، والمقر الرئاسي، وكذلك مبنى المحكمة العليا.

الأمر الذي رفضه العديد من رؤساء العالم، معربين عن إدانتهم لأحداث العنف التي وقعت في العاصمة البرازيلية، ومقدمين الدعم للشعب والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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