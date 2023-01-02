وزير لبناني سابق يحذر من دخول قوات ردع دولية لفرض الأمن

الوكيل الاخباري- حذر وزير الداخلية اللبناني الأسبق، مروان شربل، من أن أي انفلات أمني في حال استمر الفراغ الرئاسي قد يؤدي إلى التقسيم أو إلى دخول قوات ردع دولية لفرض الأمن.

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وتوقع شربل أن يبقى الوضع الأمني مستقرا في الفترة المقبلة طالما أن القوى الأمنية ما زالت قادرة على ضبط الوضع ضمن حدود معينة، متهما المجلس النيابي بمخالفة الدستور لجهة عدم انتخاب رئيس جديد في المهلة المحددة والمنصوص عنها في الدستور.



وكشف أن "هناك مبادرة خارجية ستفرض على الداخل وسيتم الاجماع عليها وانتخاب رئيس للجمهورية"



ولفت شربل إلى أن "أي رئيس لا يمكنه حل مشاكل البلاد من دون التفاهم مع رئيس الحكومة المقبل ورئيس مجلس النواب".

روسيا اليوم