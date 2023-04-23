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الأحد، 23-04-2023 09:45 ص

انقطاع شبه كامل للإنترنت في السودان

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الوكيل الاخباري - مع دخول المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان أسبوعها الثاني، تعاني البلاد انقطاعا "شبه كامل" لخدمة الإنترنت، وفق ما أفاد موقع رصد للشبكة العنكبوتية العالمية اليوم الأحد.

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وقالت منظمة "نت بلوكس" ومقرها لندن التي تعنى برصد الوصول إلى شبكة الإنترنت في العالم: "تظهر بيانات الشبكة في الوقت الحالي انهيار شبه كامل للاتصال بالإنترنت في السودان، حيث تبلغ نسبة الاتصال الوطني حاليا 2 في المئة مقارنة بالمستويات العادية".


يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه عدد من الدول تنفيذ عمليات إجلاء لمواطنيها العالقين في السودان وسط معارك مستمرة رغم دعوات داخلية وإقليمية ودولية لوقف القتال وإيجاد تسوية سياسية للأزمة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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