الثلاثاء 05-09-2023
الوكيل الاخباري

البنك المركزي يكشف عن تعليمات وأنظمة جديدة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

تغير على حالة الطقس في الاردن اعتباراً من اليوم

الإعلان عن استقبال طلبات ترخيص مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي في الأردن

الكشف عن سبب التواجد الامني في سلحوب

توجيهات من وزير الداخلية مازن الفراية

ليبيا: الوضع الأمني في البلاد معقد وتحسين الأوضاع يحتاج إلى وقت

الملك والملكة يكرمان أوائل التوجيهي - صور

بوتين يعطي درسا في التاريخ لأحد المسؤولين

فاتورة مياه شهرية بإربد والمفرق وعجلون وجرش اعتبارا من هذا الموعد

الثلاثاء، 05-09-2023 08:02 م

كارثة كادت ان تحدث.. تسمم 98 شخصا عقب تناولهم وجبات فاسدة في هذا البلد

64f7588c4c59b705016b4e6d


الوكيل الاخباري- أفادت وسائل إعلام مصرية بإصابة نحو 98 شخصا من أهالي قرية بمركز مغاغة شمال المنيا بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبات فاسدة خلال حفل زفاف.

اضافة اعلان

 

بدايةً، تلقى اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، بلاغا من مدير مستشفى مغاغة المركزي الدكتور حسين غيتة، يفيد بوصول العشرات من المواطنين المصريين إلى دارة الاستقبال في المستشفى، مصابين بحالة أعياء ومغص وقيء.

وأوضح المواطنون أنهم أصيبوا بالتسمم إثر تناول وجبات غذائية خلال حفل زفاف بإحدى قرى مركز مغاغة، فيما تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64f7537c4c59b77b4b0f9c61

الاتحاد الدولي للسباحة يرفع الحظر عن الروس والبيلاروس

64f75b5b4c59b76d7c60169a

الرئيس الروماني ينفي تقارير نظام كييف عن سقوط مسيرات روسية على أراضي بلاده

المخالفات-المرورية-الكويت2

السعودية تصدر تنبيها لهذه الفئة!

64f73f474c59b7089a6ba882

زاخاروفا: قوات كييف تستخدم مسيرات أسترالية لضرب أهداف داخل روسيا

64f737f94c59b76d7c601673

ليبيا: الوضع الأمني في البلاد معقد وتحسين الأوضاع يحتاج إلى وقت

64f730b942360445113b1d02

بوتين يعطي درسا في التاريخ لأحد المسؤولين

أخبار متعلقة
64f6ef214c59b7089a6ba82d

السيسي يتحدث عن أصعب إحساس يواجهه

م

عالم أزهري يوضح لمن تحق له "عمرة البدل"

44

توقعات بفرار 1.8 مليون سوداني إلى دول الجوار بسبب الحرب

9

قتيلان و6 جرحى بإطلاق نار في كندا

من-هو-محمد-الفايد

ماذا قالت الصحف العالمية في وفاة الملياردير محمد الفايد؟

64ede1944c59b7634a72bb73

البرهان يتهم الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب