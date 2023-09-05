السيسي يتحدث عن أصعب إحساس يواجهه

الوكيل الإخباري - قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر خاضت 7 حروب، مؤكدا أن الحرب على الإرهاب كانت كلفتها كبيرة جدا على عاتق الدولة.



وأضاف السيسي خلال المؤتمر العالمي للصحة والسكان 2023: "أصعب إحساس أواجهه هو أن أكون على دراية بأن المتاح أقل كثيرًا من المطلوب".

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وقال إن الدولة المصرية بها 105 ملايين مواطن و9 ملايين ضيف آخرين، ورغم موارد الدولة المصرية غير الكبيرة تستطيع التعايش مع هذا الأمر، مردفا: "بدون شك أصعب حاجة لما يبقى عندك حجم من المطالب لأسرة وأنت غير قادر على أنك تلبي هذه المطالب".



وأضاف الرئيس المصري: "أصعب حاجة بتمر عليا إن أبقى عارف إن المطلوب حجمه قد إيه والمتاح حجمه أقل كتير، بالتالي ده هينعكس على الجودة في كل شيء، عايز تعمل تعليم كويس جدا، لا يمكن وتنفق على التعليم في ظل هذا الحجم الضخم من السكان والموارد القليلة جدا".



وتابع: "التغيير في مصر سوف يتحقق عندما تعمل الدولة والشعب معا بوعي وفهم على تنظيم قدرات الدولة على عدد السكان، لافتا إلى أنه لا توجد حرية مطلقة في الإنجاب وأن الزيادة السكانية في مصر من أخطر القضايا".



ولفت إلى أن المجلس القومي للمرأة يحتاج إلى قوة دفع، وسوف يترأسه رئيس الوزراء من أجل أن يتم تعزيز دوره وتحقيق نتائج جيدة.

RT