قتيلان و6 جرحى بإطلاق نار في كندا

الوكيل الاخباري - لقي شخصان مصرعهما وأصيب ستة آخرون في مدينة أوتاوا، خلال إطلاق نار في موقف سيارات تابع لموقع كان يقام فيه حفل زفاف منفصلان، حسبما ذكرت الشرطة التي لم تستبعد أي فرضية.

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وقال شاهد لوكالة "فرانس برس": "سمعت طلقات نارية سريعة وصراخا، ثم حصل توقف قبل إطلاق 15 أو 16 طلقة أخرى على الأقل". وأعلنت شرطة أوتاوا أن رجلين يبلغان 26 و29 عاما يعيشان في تورونتو قتلا، وأضافت أن ثمة أميركيين أيضا بين المصابين الستة، مؤكدة أن حياتهم ليست في خطر.



ووقع إطلاق النار الساعة 22:21 داخل موقف سيارات في مركز للمؤتمرات في جنوب المدينة، حيث كان يحتفَل بزفاف منفصلين في الوقت نفسه.

روسيا اليوم