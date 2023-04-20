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الخميس، 20-04-2023 10:59 ص

كانيل يفوز بولاية رئاسية ثانية في كوبا

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الوكيل الإخباري- فاز الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل مساء أمس الأربعاء بولاية رئاسية ثانية مدّتها خمس سنوات.

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وذكرت واشنطن بوست، ان رئيس الغرفة إيستيبان لاسو
والتي تضم 470 عضوا، إعلانه فوز دياز كانيل بعدما نال تأييد 97.66 بالمئة من الأصوات في الجمعية الوطنية حيث الهيمنة شبه كاملة للحزب الشيوعي.


وقال لاسو، بحضور راوول كاسترو البالغ 92 عاما، "بناء على النتائج المعلنة، أعلن ميغيل ماريو دياز كانيل بيرموديس رئيسا للجمهورية".


ودياز كانيل يتولى منصب السكرتير الأول في الحزب الشيوعي الكوبي منذ العام 2021، وهو أول مدني تولى السلطة في البلاد في العام 2018 خلفا لراوول كاسترو الذي خلف شقيقه فيديل.


وبحسب الدستور الكوبي يمكن للرئيس تولي ولايتين.


واعتبارا من العام 2021 تشهد البلاد إصلاحات نقدية كبرى وضعت حدا لسياسة طبّقت مدى عقود تحدد سعر صرف البيزو الكوبي بما يعادل الدولار الأميركي، لكن التعديلات تسببت بتداعيات كبرى على الاقتصاد الوطني.


وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على كوبا منذ عام 1962، أي بعد ثلاث سنوات من قيام الثورة الشيوعية وتولي فيدل كاسترو السلطة.

 

بترا

 




 

 


 

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