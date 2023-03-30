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الخميس، 30-03-2023 03:27 م

الملك سلمان وولي عهده يهنئان رئيس الإمارات بالتعيينات القيادية الجديدة

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الوكيل الإخباري- بعث الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالتعيينات القيادية الجديدة.

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وأعرب الملك سلمان وولي العهد السعودي، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة المزيد من التقدم والازدهار، مؤكدين عمق الروابط الأخوية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي وقت سابق، أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قرارا بتعيين منصور بن زايد نائبا لرئيس الدولة والإمارة، إلى جانب الشيخ محمد بن راشد.

وجاء في القرار: "أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وبموافقة المجلس الأعلى للاتحاد، قرارا بتعيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائبا لرئيس الدولة، إلى جانب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي".

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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