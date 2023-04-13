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الخميس، 13-04-2023 09:30 ص

دمشق والرياض تعلنان رسميا استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية

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الوكيل الإخباري- أعلنت المملكة العربية السعودية وسوريا، مساء أمس، استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين رسميا.

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، صدر بيان عن الجانبين في ختام زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى السعودية، اعرب فيه الوزير السوري عن تقدير بلاده للجهود التي تقوم بها السعودية لإنهاء الأزمة السورية، وتقديمها المساعدات الإنسانية والإغاثية لمتضرري الزلازل التي ضربت سوريا، أخيرا .


ووصل المقداد أمس الأربعاء إلى مدينة جدة في زيارة عمل بناء على دعوة نظيره السعودي فيصل بن فرحان.

 

بترا

 




 

 


 

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