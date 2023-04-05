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الأربعاء، 05-04-2023 11:29 م

مجلس جامعة الدول العربية يدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

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الوكيل الاخباري - عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية، الأربعاء، برئاسة جمهورية مصر العربية، بناء على طلب المملكة الأردنية الهاشمية، وبالتنسيق مع دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية (رئاسة المجلس الوزاري).

وجاء الاجتماع لبحث التحرك العربي والدولي لمواجهة الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على حياة ومقدسات الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين.

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