كشف سبب الحادث الذي اودى بحياة 18 شخصاً واصابة 11 اخرين بالعراق -صورة

الوكيل الإخباري- كشفت السلطات الامنية المسؤولة في العراق ، عن تفاصيل الحادث المروع الذي أسفر عن وفاة وإصابة العديد من الزوار الأجانب .

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واوضح حيدر اسماعيل البلداوي ، المسؤول الأمني عن المحافظة بأن حصيلة الحادث المأساوي الذي وقع بين قضاءي بلد والدجيل جنوبي صلاح الدين قد ارتفعت إلى 18 ضحية و11 مصابًا، وأن معظم الضحايا من جنسيات إيرانية، بالإضافة إلى بعض الجنسيات الأفغانية والباكستانية.



وأضاف أنه لا يزال هناك بعض الأشخاص لم يتم التعرف على هوياتهم بسبب عدم وجود وثائق تثبت هويتهم بعد الحادث المروع. وأشار إلى أنه تم نقل الجثث إلى الطب الشرعي وأنهم قاموا بتنظيم حملة للتبرع بالدم لصالح المصابين.



وأوضح البلداوي أن سبب الحادث كانت غفوة السائق أثناء القيادة في الليل، مما أدى إلى فقدانه للسيطرة على مركبته، حيث انحرفت إلى الممر الآخر على طريق بلد - الديل واصطدمت بحافلة أخرى، مما أسفر عن وقوع هذا الحادث المأساوي.







وكالة شفق نيوز