الأحد 10-09-2023
الوكيل الاخباري

سائق قطار بالخط الحجازي: نحافظ على سلامة الراكب والقطار خلال الرحلات

"خط الحجازي": نسعى لتوسيع وجهات الرحلات خلال الـ 3 سنوات القادمة

استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الخليل

حظر تجول وإغلاق موانئ تأهباً لإعصار متوقع في ليبيا

إقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال بجميع مساجد المغرب

مدعوون للامتحان التنافسي والتعيين - اسماء

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب إلى 2012 وفاة و2059 إصابة

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

إعلان نتائج "الشامل" للدورة الصيفية اليوم

الكشف عن سبب وقع زلزال المغرب المدمر؟

الأحد، 10-09-2023 08:55 ص

"كلاشينكوف" تنجز عملية تزويد الجيش الروسي بأول دفعة من البدلات الشتوية الجديدة

64fb0bc5423604190b09cbf2


الوكيل الإخباري - أكملت شركة Triada-TKO LLC، بصفتها فرعا من شركة "كلاشينكوف"، تزويد أفراد الجيش الروسي بأكثر من 100000 قطعة من البدلات الشتوية التي تدخل ضمن مجموعة الزي الميداني VKPO 3.0.

اضافة اعلان

 

تعد مجموعة الشتاء الجديدة جزءا من خط التجهيزات والأزياء العسكرية والخاصة التي طورتها شركة Triada-TKO بمساعدة المتخصصين في وزارة الدفاع.

وتتضمن مجموعة الأزياء الشتوية المنتجات التالية:


∙ الملابس الداخلية الصوفية،
∙ بدلة لجميع المواسم،
∙ سترة صوفية،
∙ بدلة عازلة،
∙ قبعة لجميع المواسم،
∙ وشاح شتوي.


يذكر أن استخدام نظام الطبقات في مجموعة ميدانية من الزي الشتوي يسمح بالحفاظ على درجة حرارة مريحة للجندي في مختلف ظروف الطقس وبمستويات مختلفة من النشاط.


أما الجيل الجديد من الزي الميداني VKPO 3.0 فإنه مصنوع من مواد ذات خصائص محسنة، ولها درجة عالية من الإخفاء والتمويه والراحة.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64fd3507423604742b368a48

سلطات النيجر تتهم فرنسا بـ"نشر قوات" استعدادا لـ"تدخل عسكري"

666

بالمكان والزمان.. بيان رسمي عن تأثر مصر بالعاصفة "دانيال"

0

حظر تجول وإغلاق موانئ تأهباً لإعصار متوقع في ليبيا

888

إقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال بجميع مساجد المغرب

111

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب إلى 2012 وفاة و2059 إصابة

00000

الكشف عن سبب وقع زلزال المغرب المدمر؟

أخبار متعلقة
64da13e142360456320196ba

شويغو: المعدات العسكرية الغربية أبعد ما تكون عن المثالية

64d9e7244c59b738606565e1

المجلس الانتقالي بالنيجر يكشف معلومات عن حالة بازوم الصحية

64d8d8b942360421c05f64a9

فرنسا تعلن تحقيق أهدافها المرسومة للعام الجاري حول تدريب قوات كييف

64d884c84c59b7386065651e

مقتل 18 عنصرا من حركة "الشباب" بعملية عسكرية جنوب الصومال

64d774be4c59b776a268a9d0

روسيا.. تحطم طائرة حربية ومقتل طاقمها في غرب البلاد

64d7577d4c59b705f425396b

السودان.. تجدد المعارك بالخرطوم والخارجية تعلن شروط العودة للتفاوض