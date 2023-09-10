"كلاشينكوف" تنجز عملية تزويد الجيش الروسي بأول دفعة من البدلات الشتوية الجديدة

الوكيل الإخباري - أكملت شركة Triada-TKO LLC، بصفتها فرعا من شركة "كلاشينكوف"، تزويد أفراد الجيش الروسي بأكثر من 100000 قطعة من البدلات الشتوية التي تدخل ضمن مجموعة الزي الميداني VKPO 3.0.

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تعد مجموعة الشتاء الجديدة جزءا من خط التجهيزات والأزياء العسكرية والخاصة التي طورتها شركة Triada-TKO بمساعدة المتخصصين في وزارة الدفاع.



وتتضمن مجموعة الأزياء الشتوية المنتجات التالية:



∙ الملابس الداخلية الصوفية،

∙ بدلة لجميع المواسم،

∙ سترة صوفية،

∙ بدلة عازلة،

∙ قبعة لجميع المواسم،

∙ وشاح شتوي.



يذكر أن استخدام نظام الطبقات في مجموعة ميدانية من الزي الشتوي يسمح بالحفاظ على درجة حرارة مريحة للجندي في مختلف ظروف الطقس وبمستويات مختلفة من النشاط.



أما الجيل الجديد من الزي الميداني VKPO 3.0 فإنه مصنوع من مواد ذات خصائص محسنة، ولها درجة عالية من الإخفاء والتمويه والراحة.

RT