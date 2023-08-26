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السبت، 26-08-2023 09:11 ص

كندا تأمر بإخلاء مدينة هاي ريفر بأكملها بسبب حرائق الغابات

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الوكيل الإخباري - أمرت السلطات الكندية، اليوم "السبت" بإخلاء مدينة "هاي ريفر" بأكملها بعد تمدد الحرائق وألسنة النيران في الغابات المحيطة بها، مؤكدة أن الوضع بات ينذر بخطر حقيقي على حياة السكان.

وذكرت السلطات هناك، في بيان، أن حرائق الغابات في الأقاليم الشمالية الغربية في كندا أرغمتها على إخلاء مدينة "هاي ريفر" التي يقطنها نحو 4 آلاف شخص، وتقع على بحيرة "جريت سليف"، لافتة إلى أنها أمرت الجميع، بمن في ذلك العمال الأساسيين، بالذهاب إلى مطار المدينة، وانتظار المزيد من التعليمات.

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وقالت حكومة الأقاليم الشمالية الغربية، لاحقا في إشعار آخر، إن أي شخص سيظل في "هاي ريفر" يتحمل المسؤولية عن نفسه، مضيفة أنه لن تكون هناك خدمات طوارئ أو استجابة متاحة.


وتشهد كندا أسوأ موسم حرائق غابات على الإطلاق، حيث اضطر أكثر من 50 ألف شخص، بمن في ذلك جميع سكان "يلونايف" عاصمة الأقاليم الشمالية الغربية، في الأيام القليلة الماضية، للفرار من منازلهم.


وقالت الحكومة الكندية في إشعار لاحق إن خدمة البريد للعديد من المناطق في الأقاليم الشمالية الغربية تأثرت أيضا بالحرائق.

 

البيان

 




 

 


 

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