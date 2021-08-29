كندا تعلّق الرحلات القادمة من المغرب لمدة شهر بسبب كورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت كندا، السبت، عن تعليق جميع الرحلات التجارية والخاصة الآتية مباشرة من المغرب لمدة شهر على خلفية تفشي وباء فيروس كورونا.

وعزت وزارة النقل قرارها في بيان إلى "ارتفاع عدد النتائج الإيجابية لاختبارات كورونا الذي لوحظ لدى المسافرين من المغرب في الأشهر الأخيرة".

اضافة اعلان



وأشارت إلى إصدارها إشعارا إلى الملّاحين "يهدف إلى تقييد جميع الرحلات الجوية المباشرة للمسافرين التجاريين والخاصين إلى كندا انطلاقا من المغرب اعتباراً من 29 آب/أغسطس 2021 الساعة 12:01 صباحا بتوقيت المنطقة الزمنية للجزء الشرقي من الأميركتين (04:01 بتوقيت غرينتش)، إلى 29 أيلول/سبتمبر 2021 الساعة 12:00 صباحاً بتوقيت المنطقة الزمنية للجزء الشرقي من الأميركتين (04:00 بتوقيت غرينتش)".



وتستثنى من الإجراء رحلات الشحن، وكذلك عمليات النقل الطبية، أو الرحلات الجوية العسكرية.



وأوضحت الوزارة الكندية أن الرحلات الآتية من دول أخرى وتوقفت في المغرب قبل وصولها سيسمح لها بدخول كندا، ولكن سيتوجب فحص المسافرين فور وصولهم.



وتابعت أن الركاب الذين يسافرون إلى كندا انطلاقا من المغرب، ولكنّهم يتوقفون في بلد آخر "سيتعين عليهم إتمام اختبار ساري المفعول قبل مغادرة بلد ثالث لمواصلة رحلتهم إلى كندا".



وستعمل أوتاوا بالتعاون مع الحكومة المغربية وشركات الطيران "لضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة للسماح باستئناف آمن للرحلات المباشرة بمجرد أن تتيح الظروف بذلك"، وفق البيان.



وتشير الأرقام إلى أنّ انتشار الفيروس لا يتباطأ في المغرب حيث سجّلت السلطات الصحية في الإجمال 843357 إصابة و12268 وفاة منذ آذار/مارس 2020، استناداً إلى إحصاء رسمي الجمعة.



وأرجأت السلطات المغربية انطلاق العام الدراسي من 3 إلى 10 أيلول/سبتمبر؛ بسبب الأزمة الوبائية، كما وسعت نطاق حظر التجول الليلي في بداية آب/أغسطس (من الساعة 21:00 إلى 05:00 بالتوقيت المحلي).



وحظرت كذلك التجمعات لأكثر من 25 شخصا، وقيّدت السفر من ثلاث مدن رئيسية وإليها في البلاد، هي الدار البيضاء، ومراكش، وأغادير.

المملكة