كوريا الجنوبية: المعارضة تفوز بأغلبية كبيرة في الانتخابات البرلمانية

الوكيل الاخباري- احتفظ الحزب الديمقراطي، الحزب المعارض الرئيسي بالأغلبية في الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، في الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم أمس الأربعاء.

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وبعد فرز غالبية الأصوات، حصل الحزب الديمقراطي على 161مقعدا من أصل 254 مقعدا تم التنافس عليها بشكل مباشر، بينما فاز الحزب سلطة الشعب بـ90 مقعدا، ومن المتوقع أن يفوز الحزب الديمقراطي والحزب التابع له بما مجموعه 176 مقعدا، بينما يتوقع أن يحصل حزب سلطة الشعب والحزب التابع له على 109 مقاعد في الجمعية الوطنية المكونة من 300 مقعد بما في ذلك مقاعد للتمثيل النسبي، وفق ما أوردته وكالة يونهاب.



ويتوقع أن تفوز كتلة المعارضة الأوسع، بما في ذلك حزب إعادة بناء كوريا الذي يقوده وزير العدل السابق "جو كوك"، بنحو 180 مقعدا، بينما يتوقع أن يحصل حزب إعادة بناء كوريا على 12 - 14 مقعدا للتمثيل النسبي.

