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الإثنين، 04-12-2023 12:44 م

كوريا الجنوبية تختبر صاروخها الفضائي وتطلق قمرا جديدا إلى الفضاء

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن بلادها نجحت بعملية الإطلاق الاختباري الثالث لصاروخها الفضائي الذي يعمل بالوقود الصلب، وأطلقت معه قمرا صناعيا إلى الفضاء.اضافة اعلان


وجاء في بيان صادر عن الوزارة:"في الرابع من ديسمبر الجاري تم إطلاق قمر صناعي مدني باستخدام صاروخ كوري جنوبي يعمل بالوقود الصلب، هذه العملية كانت الاختبار الثالث لهذا الصاروخ، عمليتا الإطلاق السابقتين كانتا في مارس وديسمبر 2022".

وأشارت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إلى:"أن الاختبار الثالث للصاروخ سيسهم في اكتساب سيئول بشكل أسرع لقدرات الاستطلاع الفضائي في إطار (مفهوم المحاور الثلاثة) على خلفية إطلاق القمر الصناعي للاستطلاع لكوريا الشمالية، ويهدف النظام الدفاعي ثلاثي المحاور لجمهورية كوريا الجنوبية إلى مواجهة التهديدات التي تشكلها بيونغ يانغ، بما في ذلك التهديدات النووية".

وتبعا لوكالة Yonhap فإن كتلة القمر الصناعي الجديد الذي أطلقته كوريا الجنوبية تبلغ حوالي 100 كلغ.

 




 

 


 

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