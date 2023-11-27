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الإثنين، 27-11-2023 10:59 ص

كوريا الجنوبية تشارك لأول مرة في مناورات سيبرانية لحلف الناتو

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الاثنين أن قواتها تشارك للمرة الأولى في مناورات دولية للدفاع السيبراني لحلف شمال الأطلسي لتعزيز التعاون مع الحلف.

وقالت الوزارة إن قيادة العمليات السيبرانية في كوريا الجنوبية أرسلت 3 من أفراد الخدمة إلى إستونيا للمشاركة في تدريب هذا العام، بينما يشارك 8 آخرون في التدريبات من خلال الشبكات الافتراضية.

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وتجري مناورات الناتو السنوية للتحالف السيبراني 2023 في إستونيا في الفترة من 27 نوفمبر إلى 1 ديسمبر. ويحضرها 35 من أعضاء وشركاء الناتو، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

وتهدف التدريبات إلى تعزيز القدرة المشتركة للحلفاء على مواجهة التهديدات في الفضاء الإلكتروني.

 




 

 


 

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