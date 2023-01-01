الأحد 01-01-2023
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الأحد، 01-01-2023 04:02 م

كوريا الجنوبية تعد للحرب وتحذر جارتها الشمالية

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الوكيل الاخباري- أمر رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك يول، اليوم الأحد، القادة العسكريين بالتصدي لاستفزازات كوريا الشمالية بحزم، وعدم التردد في خوض الحرب إذا ما اقتضت الحاجة لذلك.

وأفاد مسؤول كوري جنوبي، بأن، يون سيوك يول، أجرى مباحثات في مركز معالجة الأزمات مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال، كيم سونغ كيوم، وعدد من القادة الآخرين، لمناقشة تهديدات كوريا الشمالية

وأكد يون سوك يول، أن أمن كوريا الجنوبية لن يتحقق، إلا بالمواقف الثابتة، وتدريب الجيش، وتزويده بالأسلحة والمعدات العسكرية اللازمة، للتصدي لأية هجمات محتملة من قبل كوريا الشمالية، حتى لو عنى ذلك خوض الحرب.

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كما حذرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، من أن استخدام كوريا الشمالية للأسلحة النووية سينهي نظام الرئيس كيم جونغ أون.

وحثت الوزارة كوريا الشمالية على تصحيح مسارها، من خلال وقف تطوير، ونزع السلاح النووي.

كما شددت على أنها ستردع جميع تهديدات كوريا الشمالية النووية، والصاروخية، وترد عليها، من خلال تعزيز النظام الدفاعي لكوريا الجنوبية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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