كوريا الشمالية ترد على قذائف صاروخية من جارتها الجنوبية

الوكيل الاخباري- أعلن جيش كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، أنه أمر بإطلاق قذائف مدفعية في البحر ردا على التدريبات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود بين الكوريتين.

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وذكرت هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري في بيان أنها رصدت إطلاق الجيش الكوري الجنوبي قذائف مدفعية من قاذفات صواريخ متعددة ومدافع هاوتزر في مناطق الخطوط الأمامية في حوالي الساعة 9:15 صباح اليوم في أعقاب أعمال عسكرية مماثلة أمس الاثنين.



وأفادت بأنها "أمرت على الفور وحدات المدفعية في الخطوط الأمامية بإطلاق قذائف مدفعية في البحر لتوجيه تحذير شديد".



ودعت الهيئة سيئول إلى الوقف الفوري للأعمال العسكرية الاستفزازية.



وتجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات بالذخيرة الحية في الوحدات الحدودية في منطقة تشيول-وون على بعد 71 كيلومترا شمال شرق سيئول.

روسيا اليوم