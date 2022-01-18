كوريا الجنوبية تنفي ارتباط زيارة رئيسها إلى الإمارات بالهجوم على أبو ظبي

الوكيل الإخباري-أوضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أنه لا علاقة بين زيارة الرئيس "مون جيه-إن" والوفد المرافق له إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والهجمات التي شنها المتمردون الحوثيون باستخدام طائرات مسيّرة على أبوظبي.

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وقال مسؤول بالوزارة للصحفيين اليوم: "نعتقد أن الهجوم الحوثي الأخير على أبوظبي ليس له علاقة بزيارة الرئيس 'مون' والوفد المرافق له إلى دولة الإمارات"، مضيفًا: "كانت هناك حالات كثيرة شن فيها الحوثيون هجمات على دول مختلفة في المنطقة".



وقد وقعت كوريا الجنوبية اتفاقا مبدئيا مع الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد لبيع صواريخها الأرض-جو المتوسطة المدى المعروفة باسم "M-SAM"، والمسماة أيضًا بـ "تشيونغونغ-II" إليها. وجاء ذلك في المحادثات بين الرئيس "مون جيه-إن" ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم".



وبما أن المتمردين الحوثيين شنوا هجمات بطائرات مسيرة على أبوظبي في اليوم التالي من توقيع ذلك الاتفاق المبدئي بين البلدين، كانت هناك تكهنات بأن الموضوعين مرتبطان. لكن وزارة الخارجية نفت ذلك.



وقال مسؤول آخر بالوزارة: "ندين بشدة هجمات الحوثيين على صهاريج نقل المحروقات البترولية بمنطقة المصفح ومنطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".



وأكد المسؤول أن الأعمال الإرهابية التي تهاجم المدنيين أو تقتلهم أمر غير مقبول.



وأضاف المسؤول: "نعرب عن قلقنا البالغ إزاء الأعمال الإرهابية التي يقوم بها الحوثيون والتي تهدد السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك الإمارات، وندعو الحوثيين إلى وقف هجماتهم على المنشآت المدنية".





يونهاب