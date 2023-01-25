كوريا الشمالية تأمر بإغلاق العاصمة بسبب مرض تنفسي

الوكيل الإخباري - أمرت السلطات في كوريا الشمالية بفرض إغلاق كامل لمدة 5 أيام في العاصمة بيونغيانغ بسبب ارتفاع الإصابات بمرض تنفسي لم تحدده، حسب ما ذكر موقع "إن.كيه نيوز" ومقره العاصمة الكورية الجنوبية سول، اليوم الأربعاء، نقلا عن إخطار حكومي.

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وذكر الموقع الذي يرصد أخبار كوريا الشمالية أن الإخطار لم يشر إلى فيروس كورونا، لكنه أوضح أن السكان في المدينة عليهم البقاء في منازلهم حتى نهاية يوم الأحد ويجب أن يخضعوا لقياس درجة الحرارة أكثر من مرة في اليوم الواحد.

وقال الموقع أمس الثلاثاء إن سكان بيونغيانغ يخزنون السلع على ما يبدو تحسبا لإجراءات أكثر صرامة. لكن ليس واضحا ما إذا كانت مناطق أخرى في كوريا الشمالية فرضت بالفعل إغلاقات جديدة، وفقا لما ذكرته رويترز.



وكانت كوريا الشمالية اعترفت بأول تفش لفيروس كورونا العام الماضي، لكنها أعلنت في أغسطس انتصارها على الجائحة.



ولم تؤكد بيونغيانغ عدد المصابين بالفيروس، لشح المستلزمات الخاصة بإجراء فحوصات على مستوى البلاد فيما يبدو.

سكاي نيوز